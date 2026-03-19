高級感が増した魂動デザイン全長は＋115mmマツダが、3代目CX-5へ大きな期待を寄せていることは間違いない。2012年に発売された初代から、欧州ではブランド最多売モデルとして君臨し、これまでの生産数は述べ500万台以上。同社でなくても、重要視する売れ行きといえるだろう。【画像】ファミリー層へ歓迎される進化3代目 マツダCX-5競合クラスのクロスオーバーは？全238枚写真のとおり、マツダが掲げる「魂動」デザインは、