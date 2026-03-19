日銀は、いまの金融政策を維持し、政策金利の引き上げを見送ることを決めました。日銀は金融政策決定会合で、政策金利を0.75％程度で据え置くことを決めました。中東情勢の悪化による原油高が続く中、経済や物価への影響を慎重に見極めることにしました。植田総裁：中東情勢が我が国経済にどのような影響を及ぼすかがポイント。原油価格の上昇に伴う交易条件の悪化などが景気をどの程度下押しする可能性があるか今後点検していく。