ソニーグループとホンダの合弁会社「ソニー・ホンダモビリティ」は１９日、自動車レースの最高峰・Ｆ１世界選手権で１９６５年にホンダが初優勝したマシンのエンジン音を再現した電気自動車（ＥＶ）「アフィーラ１」を報道陣に公開した。ソニーの高い音響技術を導入し、２８個のスピーカーを配置。「ホンダ・ミュージック」と称された伸びやかなエンジン音を体感できる。一般販売する際にも搭載予定で、アクセル操作に合わせて