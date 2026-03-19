アソビシステムとツインプラネットが手がける25年デビューの6人組男性グループONSENSEが19日、都内で、「2026おふろワールドピースプロジェクト」発表会見に登壇した。同プロジェクトは、入浴文化を通じて心がほどける感覚ややさしい時間を広げる取り組み。温泉や足湯など日本に古くからなじみのある文化を紹介するにとどまらず、世界のどこでも、誰でも取り入れやすい形で入浴文化を伝え、日常の中で深呼吸し、肩の力を抜く時間を