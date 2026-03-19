皿の上に高々とダイナミックに盛り付けられたブロッコリー。4月から約半世紀ぶりに「指定野菜」に仲間入りすることになり、新しいメニューも続々と誕生しています。緑黄色野菜の1つであるブロッコリー。彩りの良さと癖のない味に加え、ヘルシーで栄養価の高い植物性タンパク質源として、マッチョ＆健康志向の女性から高い人気を誇り、出荷量はこの10年で約3割もアップしています。街では「ブロッコリー好き。週に3回くらい食べてる