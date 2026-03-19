アメリカの国家情報長官室が報告書で「中国は2027年までに台湾侵攻を実行する計画はない」と分析したことに対し、中国政府は19日、「台湾問題をどのように解決するかは中国人自身が決める」などとけん制しました。アメリカの国家情報長官室は18日、世界の脅威に関する年次報告書を発表し、中国は現在、2027年までに台湾侵攻を実行する計画はないとの見解を示しました。これに対し中国外務省の報道官は19日の会見で、「台湾問題をど