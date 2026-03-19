サウジアラビアのファイサル外相は19日、イランへ報復する権利があると警告しました。サウジアラビアのファイサル外相は19日、イランによる度重なる周辺国への攻撃について「イランが圧力をかけているが、サウジアラビアは屈しない」と述べたうえで、「必要と認められれば軍事行動をとる権利を持っている」と強調し、イランへの報復攻撃を排除しない考えを示しました。さらにファイサル氏は、「イランが攻撃を止めなければ、信頼を