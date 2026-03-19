俳優谷原章介（53）が19日、メインキャスターを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。1億5000万円超を脱税した罪に問われているモデル、実業家の宮崎麗果被告の所得に驚いた。宮崎被告は知人の男2人にうその領収書を作るよう依頼。架空の業務委託費を計上するなどの手口で5億円近くの所得を隠すなどし、約1億5700万円を脱税した罪に問われている。18日の初公判で、同被告は起訴内容を認めた。宮崎