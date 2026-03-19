県内各地の小中学校は、20日から春休みです。統合により150年余りの歴史に幕を下ろす秋田市の土崎小学校で、修了式が行われました。最後の登校日となった19日、児童たちは思い出いっぱいの校舎との別れを惜しみました。明治7年、1874年創設の秋田市の土崎小学校です。今年度の全校児童は150人ほど。約60年前に比べて、800人以上減りました。来月には土崎南小学校と統合し、新生「土崎小学校」として現在の土崎南小学校の校舎を使う