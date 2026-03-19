中東情勢が悪化し原油価格が急騰したこと受け、政府は19日から価格を抑えるための補助金を再開しました。価格に反映されるまで1、2週間ほどかかると見られていましたが、県内のガソリンスタンドでは19日から値を下げて販売した店舗もありました。柴田光太郎アナウンサー「これまでにない値上がり幅、そして価格を記録したレギュラーガソリンですが、きょう午後、こちらの店舗ではレギュラーガソリン20円値下げし