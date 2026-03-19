NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。「織田が上洛している隙に尾張と美濃を攻められたのに」過去大河と一線を画す＜黒い家康＞に視聴者興奮３月15日に放送された第十回「信長上洛」で上洛を果たした信長。諸国の大名へと書状を出すと、画面にはよく知られた群雄たちの姿が映し出されます。しかしその中に、＜謀神＞とも呼ばれたあの人の姿が見えなかったことに落胆した視聴者が少なからずいたようで…。＊