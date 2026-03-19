精悍かつスポーティなスタイルに変身！マツダは2025年11月20日、「MAZDA2（マツダ2）」の機種体系の変更を発表しました。「好きを探せる相棒」をコンセプトに掲げて、人気が高い装備を標準化することで、顧客が自分に合ったグレードをより選びやすくしたといいます。【画像】超カッコいい！ これがスポーティ仕様の「新MAZDA2」です！ 画像を見る新たに設定されたグレードは、通勤や通学、買い物など、日常的な利用を想定した