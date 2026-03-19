PLAVEが、4thミニアルバム『Caligo Pt.2』を4月13日にリリースする。 （関連：【映像あり】PLAVE、前作から続くストーリーを描く4thミニアルバム『Caligo Pt.2』プロローグ映像） PLAVEは本日3月19日午前0時、アーティスト公式SNSに今作の“Coming Soonポスター”とプロローグ映像を公開し、カムバックを予告した。公開されたポスターと映像によると、今作は4月13日18時に