＜Vポイント×SMBCレディス事前情報◇19日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞今季ツアー3試合目となる大会で自身の開幕戦を迎える菅沼菜々は、「毎年、開幕は緊張しますね」とやや不安げな表情。プロテスト合格翌年の2019年から、コロナ禍でスタートが遅れた20年を除き、ツアーでのシーズン初戦はすべて予選落ち。それが、その“緊張感”につながっている。【前夜祭フォト】ばっちり“センター