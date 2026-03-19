日本バレーボール協会（JVA）の川合俊一会長（63）は19日、海外出身の有力女子選手が日本国籍を取得する際に、担当者が虚偽の上申書を作成した問題についての「報告会」を行った。川合会長は、今回の件で関係者の皆さま、大変ご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。会見を開くまでに至った経緯を自身の言葉で説明するとともに、書面でも配布した。協会が報道陣に配布した資料は以下の通り。※「Field