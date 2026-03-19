政策金利は0.75％で据え置き。原油高に伴うリスクに留意 日本銀行は、3月18日・19日の金融政策決定会合で、無担保コールレート（オーバーナイト物）を0.75％程度で推移するよう促すことを決定しました。政策委員の9名のうち8名が据え置きに賛成しました。一方で、反対票を投じた高田委員は「『物価安定の目標』は概ね達成されており、海外発の物価上昇の二次的波及から国内物価の上振れリスクが高い」と