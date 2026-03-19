お笑いコンビ「ジョイマン」が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。コンビ結成のきっかけについて語った。この日はシンガー・ソングライターの秦基博とそろって登場。MCの「ハライチ」澤部佑が「この3人は同級生なんですね」と小学校、中学校時代の同級生で30年来の大親友であると紹介した。「ジョイマン」高木晋哉は現在も「飲みに行くこともあります」と明かした。高木はさらに「僕ら