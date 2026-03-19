アメリカのトランプ政権がイランでの軍事作戦の拡大のため、新たに数千人のアメリカ軍兵士を中東に派遣することを検討していると、ロイター通信が報じました。ロイター通信は18日、複数の当局者の話として、トランプ政権がホルムズ海峡の安全確保に関する作戦などを実施するため、新たに数千人のアメリカ軍兵士を中東に派遣することを検討していると報じました。イラン沿岸に軍を展開する可能性も取り沙汰されていて、ペルシャ湾に