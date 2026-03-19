C・デムーロとのコンビで昨年12月21日に朝日杯FSを制したカヴァレリッツォ（牡3＝吉岡、父サートゥルナーリア）は短期免許で来日予定のダミアン・レーン（32＝オーストラリア）との新コンビで皐月賞（4月19日、中山芝2000メートル）に臨む。19日、シルクホースクラブが発表した。前走後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきで調整し、この日、栗東トレセンに帰厩した。予定通りクラシック３冠初戦に狙いを定め、調