日本時間のあす未明に行われる日米首脳会談で大きな焦点となるイラン情勢。エネルギー施設への攻撃の応酬が続くなど、事態は緊迫しています。18日、イラン南部にある世界最大規模のガス田の関連施設に行われた攻撃。アメリカメディアは、イスラエル軍がアメリカの承認を得て、空爆を行ったとしています。イランの革命防衛隊は、湾岸諸国のエネルギーインフラへの報復を警告。カタール国営のエネルギー会社は19日、LNG＝液化天然ガ