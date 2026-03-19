赤色灯東京都千代田区にある在日本朝鮮人総連合会（朝鮮総連）中央本部の敷地内に19日、おのが投げ込まれる事件があり、警視庁は同日、銃刀法違反容疑で、右翼活動家金子秀勝容疑者（53）＝東京都国分寺市＝を現行犯逮捕した。同庁公安部によると、けが人はいなかった。逮捕容疑は19日午後、朝鮮総連中央本部近くで正当な理由なく、おのを所持した疑い。公安部によると、容疑者は1人で現場に来ていたとみられる。付近で警戒