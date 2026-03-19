高市早苗首相が代表を務める自民党支部の政治資金パーティーを巡り、所得税控除に必要な書類を不正に発行してパーティー券購入者の脱税をほう助した疑いがあるとして、市民団体のメンバーらが19日、高市氏らに対する所得税法違反容疑の告発状を東京地検特捜部に提出した。共産党機関紙「しんぶん赤旗」日曜版が、税控除に必要な書類を事務所側が不正に発行した疑いがあると報道。高市氏は13日の衆院予算委員会で「事実は存在せ