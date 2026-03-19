宮城県警本部の40代男性警部補が仙台市の繁華街・国分町で女性につきまとい、撮影したとして、県警が県迷惑行為防止条例違反の疑いで、警部補に任意で事情を聴いていることが19日、分かった。内定していた警部への昇任を取り消した。