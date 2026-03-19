負ければタイトルを失う危機に直面している、将棋の藤井聡太六冠。午後6時過ぎ、王将戦第６局に勝ち、防衛の望みを最終局につなぎました。 【写真を見る】【速報】藤井聡太六冠（23）が勝利 王将戦 第6局で防衛の望みつなぐ 決戦は大阪･高槻市 名古屋では、藤井聡太六冠に永瀬拓矢九段が2年連続で挑戦する、王将戦七番勝負の第6局がきのうときょう行われました。 2勝3敗で第6局を迎えた藤井六冠は、負けるとタイトルを失います