【北京共同】中国外務省の林剣副報道局長は19日、米情報機関の報告書が台湾有事を巡る高市早苗首相の国会答弁は「重大な方針転換」だと指摘したことについて「国際社会が発言の悪質性を認識していることを示した」と述べた。