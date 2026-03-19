国内造船業でつくる日本造船工業会は19日、国土交通省が開いた有識者会議で、2019年を最後に国内建造していない液化天然ガス（LNG）運搬船の復活に向けた具体案を提示した。会議は、経済産業省やエネルギー業界などの有識者も参画しており、経済安全保障や事業採算性の観点を踏まえて4月上旬に方向性を取りまとめる。会議は非公開で行われた。国交省の関係者によると、造船工業会の案は複数の造船所が出資してLNG船建造を担うS