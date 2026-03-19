女優の北川景子（39）が、19日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演し、現在はまっていることについて語った。18日に都内で映画「未来」（監督瀬々敬久、5月8日公開）の完成披露イベントに出席。共演する黒島結菜、坂東龍汰とともに番組の取材に応じた。黒島が「私は編み物です。ここ数年、はまっています」と明かすと、北川は「私も手芸が凄く好きで」と続いた。「私も手芸が凄く好きで、子