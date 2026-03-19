自身の思い描く競技人生のため、イランからの亡命を選択したサイード・モラエイ氏/Annegret Hilse/Reuters via CNN Newsource（CNN）イラン生まれの柔道家サイード・モラエイ氏は、オーストラリアで開催された女子サッカーの国際大会「AFC女子アジアカップ」に出場したイラン代表チームの選手たちについて、帰国すれば殺害されたり投獄されたりする可能性があると考えている。大会中、選手たちは試合前に行われる自国の国歌斉唱を