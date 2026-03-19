将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第6局が3月18、19日の両日、愛知県名古屋市の「名古屋将棋対局場」で指され、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）が永瀬拓矢九段（33）に103手で勝利した。藤井王将は、シリーズ成績1勝3敗という絶体絶命の大ピンチから見事なリカバリー力で2連勝を飾り、両者3勝3敗のタイに。絶対王者が執念でカド番をしのぎ、5連覇への望みをフルセットの最終局へと繋