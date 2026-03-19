ボートレーサー養成所の「第１３８期選手養成訓練修了記念競走」が１９日に行われた。「チャンプ決定戦」では５号艇の早川理稀（１９＝滋賀）がまくり差しで１着。滋賀支部では青木玄太（１００期）、沢田尚也（１２１期）に続く３人目のチャンプとなった。１着でゴールしピットに帰投。同期の訓練生の拍手に迎えられた早川は感激の涙を流していた。「自分がチャンプになれると思っていなかったので…」。ただ、この言葉とは裏