【その他の画像・動画等を元記事で観る】新潟在住の日本語ロックバンド、終活クラブが初めてのアニメタイアップとしてTVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』に書き下したOPテーマ「転生願望」のジャケット写真が解禁された。タイトルにも登場するメインキャラクター、女神と俺のツーショットが目を引く描き下ろしデザインとなっている。さらに、本楽曲のデジタルリリースが4月8日0:00に決定した。