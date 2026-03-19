【モデルプレス＝2026/03/19】キャバクラ「Club蓮 上野」で一際異彩を放つキャスト・いの。18歳で夜の世界に飛び込み、現在はTikTokなどのSNSでも高い注目を集める彼女だが、その素顔は驚くほど自然体だ。小学3年生での母との突然の別れ、兄弟だけでの生活という壮絶な過去を経験しながらも、彼女はなぜ輝き続けられるのか。葛藤の末に辿り着いた「ストレスフリー」な働き方と、夢を叶える秘訣に迫った。【インタビュー全2回の1回