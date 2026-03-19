【モデルプレス＝2026/03/19】キャバクラ「Club蓮 上野」で活躍するキャバ嬢・いの。インドアな生活、愛犬やゲームと過ごす休日、そして姿勢・ファッション・メイクに向き合う“あかぬけ習慣” 。加えて、ストイックな美容法や、意外な「車オタク」な一面まで。自然体で輝きを磨く彼女の日常に迫った。【インタビュー全2回の2回目】【写真】BIGBANG・G-DRAGONからの影響で変化した美女キャバ嬢◆オフの日はお家でリフレッシュ。愛