【モデルプレス＝2026/03/19】乃木坂46の井上和が18日、「乃木坂46のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週水曜日25時〜）に出演。街中でファンに声をかけられることへの本音を語った。【写真】乃木坂46人気メンバー「ドキッとする」美脚輝くスリットスカート姿が女神級◆井上和、ファンから借りた傘の返却を報告番組冒頭、井上は「ご報告しとかないといけないことがあるんですよ」と切り出し、以前の放送で語っていたテーマ