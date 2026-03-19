鹿児島県教職員 【新規採用者一覧】令和8年2026 鹿児島県教育委員会は、2026年（令和8年度）春の教職員の人事異動を発表しました。この記事では新規採用者を掲載しています。 （それ以外の小学校、中学校、義務教育学校などの異動は別記事に掲載しています。） 教育庁には7人が採用されました。 教諭では、小学校に197人、中学校に13２人、義務教育学校に12人、高校に57人、特別支援学校の教諭に55人が採用されました。 養