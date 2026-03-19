鹿児島県 春の教職員の人事異動 名簿一覧 2026年（令和8年度） 鹿児島県教育委員会は、2026年（令和8年度）春の教職員の人事異動を発表しました。 この記事では小学校、中学校、義務教育学校の、【校長・教頭】の人事異動を掲載しています。（しています。） 鹿児島市の小学校では、草牟田小、西田小、荒田小、星峯東小、皇徳寺小の５校が校長新任となります。 鹿児島市の中学校では、吉田南中、吉野東中、城西中、甲南中、福