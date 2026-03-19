鹿児島県教育委員会は、2026年（令和8年度）春の教職員の人事異動を発表しました。この記事では「教職員の交流・派遣等」の異動を掲載しています。 ・小学校、中学校、高校、特別支援学校それぞれの間の交流研修、 ・岐阜県、大分県への転出、在外日本人学校への派遣、 ・鹿児島大学付属幼稚園、鹿児島大学付属小学校、鹿児島大学附属中学校、鹿児島大学附属特別支援学校、兵庫教育大学附属中学校への転出を掲載しています。