鹿児島県教育委員会は、2026年（令和8年度）春の教職員の人事異動を発表しました。この記事では教育庁の異動を掲載しています。 【部次長級】 副教育長に 兼廣 智道 総務福利課長が、 教育次長 兼 生徒指導総括監に 中島 靖治 教職員課長が就きます。 「NEWS DIG」・「MBC NEWS」では、課長級、課長補佐級、指導主事等、教育機関専門職員等、係長級、一般職員などは次ページに掲載しています。 「NEWS DIG」・「MBC N