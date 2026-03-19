【高校、中高一貫教育校、夜間中学、特別支援学校】異動名簿一覧「あの先生はどこへ」 鹿児島県教育委員会は、2026年（令和8年）春の教職員の人事異動を発表しました。 この記事では高等学校、県立中高一貫教育校、県立夜間中学、特別支援学校の人事異動を掲載しています。 校長、教頭、事務長、教諭等、実習教師等、寄宿舎指導員、事務職員等の異動を掲載しています。 校長新任は、高等学校では開陽、明桜館、鹿児島東、指宿