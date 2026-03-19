鹿児島県教職員 人事異動【小学校・中学校・義務教育学校】の【教諭・事務職員】全校一覧「あの先生はどこへ」 鹿児島県教育委員会は、2026年（令和8年度）春の教職員の人事異動を発表しました。 この記事では小学校、中学校、義務教育学校の、【教諭等・事務職員】の人事異動を掲載しています。（しています。） 掲載順は鹿児島市教育委員会、各教育事務所管内の小学校、中学校、義務教育学校、教諭等の退職者、事務職員です。