角野隼斗はいまや世界的名声を獲得しているが、これほどまでに評価される”本質的な理由”について、もっと語られるべきなのかもしれない。フレデリック・ショパンの名曲と自作曲などを交互に収録したニューアルバム『CHOPIN ORBIT』の全曲解説を通じて、ピアニスト／作曲家としての思想とルーツを深く掘り下げたロングインタビュー。聞き手はクラシック音楽に精通する音楽ライターの小室敬幸。この数年、2022年のフジロック出演、