高松市 四国地区の企業の半分以上で正社員が「不足」していることが分かりました。 民間の信用調査会社・帝国データバンクが、四国地区に本社がある企業を対象に、雇用についてのアンケート(2026年1月19日～1月31)を行い、回答企業の内容をまとめたものです。 正社員が不足していると回答した企業の割合は、前年を0.7ポイント上回る52.7%で、5年連続で上昇しました。業種別では「運輸・倉庫」が73.3％