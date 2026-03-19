【芸能界クロスロード】今度は小澤陽子アナらが辞表を叩きつけた！ フジ退社ラッシュの「異例事態」と「泥船化」が続くウラ〈ヒートMAX──人の心を動かす『熱』が、新しい広がりを生む〉4月の改編期に向けてフジテレビが発表したキャッチフレーズ。外に向けたメッセージは力強いが、内部は依然、混沌とした状態が続いている。顕著なのがアナウンサーのフジ離れだ。2024年、渡邊渚がPTSD（心的外傷後ストレス障害）を理由に退