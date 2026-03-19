初演から29年。「牛山」という主人公に等身大の俳優・風間杜夫を重ねて、さまざまな役を演じてきた、ひとり芝居「カラオケマン」シリーズの最新作「カラオケマンさすらいヘルパー」が25〜29日に上演される。風間さんに意気込みを聞いた。今も風間杜夫を突き動かす盟友つかこうへいとの愛憎の共存◇◇◇──前作の「ミッション・インポッシブル」では初の海外編ということで、牛山が部下を救出するためにマフィア