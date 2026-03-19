スイス中銀 中東危機の発生を受け、外為市場における介入の準備態勢を強化 経済見通し、今後数ヶ月のスイス経済の見通しは不透明 中東情勢に加え、通商政策の先行きも依然として不透明な状況が続いている エネルギー価格の上昇により、短期的には多くの国でインフレ率が押し上げられると予想 経済予測 インフレ率 2026年0.5％（前回予測：0.3％から上方修正） 2027年 0.5％（前回予測：0.6％から下方修正）