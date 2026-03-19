2025年12月、勾留中だった男が、静岡･伊豆の国市の病院から逃走した事件で、静岡県警は19日、逃走防止に関する指示を十分に行わなかったとして、富士宮署に勤務する60代の警部を懲戒処分しました。また、事件に関係したとして署長ら15人も処分を受けています。この事件は、2025年12月、静岡･伊豆の国市にある「順天堂大 静岡病院」で、勾留中に入院していた被告の男が、監視していた警察官のすきを見て窓から逃走したものです。県