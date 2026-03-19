◆センバツ第１日▽１回戦崇徳６−１５八戸学院光星＝延長１０回タイブレーク＝（１９日・甲子園）八戸学院光星（青森）がタイブレーク突入後では春夏通じて最多となる１イニング９得点をたたき出し、崇徳（広島）との延長戦を制した。序盤に４点のビハインドを背負ったが持ち前の強打で７回に追いつき、２点リードした８回にすぐ同点とされたが、延長１０回に一挙９得点。６長短打と３四死球でタイブレーク史上最多得点を