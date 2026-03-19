中日は４月１日の巨人戦（バンテリンドーム）で、ミラノ・コルティナ２０２６冬季五輪のスノーボード女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛が始球式に登板することを発表した。村瀬は岐阜県出身で、ＴＯＫＩＯインカラミ所属。２０２２年の北京五輪ではビッグエアで銅メダルを獲得した。１７歳３か月でのメダルは日本人女子冬季五輪メダリスト最年少記録だった。ミラノ・コルティナ冬季五輪では、日本人女子として初のビ