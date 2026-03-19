「大相撲春場所・１２日目」（１９日、エディオンアリーナ大阪）関脇霧島が横綱豊昇龍を上手投げで下し１敗を死守した。霧島は２３年九州場所以来３度目の優勝、大関復帰に向けて大きな白星となった。豊昇龍は３敗に後退し、横綱昇進後初の優勝が遠のいた。立ち合いで張られながらも素早く上手をとると、最後は豪快に投げ飛ばした。豊昇龍は座りこんだまま首を捻った。琴勝峰は義ノ富士をはたき込みで下し、２敗を守った。