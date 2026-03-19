◆大相撲春場所１２日目（１９日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、関脇・霧島（音羽山）に上手投げで敗れ、３敗に後退。霧島は１敗で単独首位を守った。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭１０枚目・豪ノ山（武隈）を押し出し、勝ち越した。豪ノ山は３敗目。大関・安青錦（安治川）は、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）に突き倒され、７敗目を喫した。関脇・高安（田子ノ浦）は、東前頭３枚目・平戸海（境